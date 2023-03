CAE do Senado aprova convite para ouvir presidente do BC

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 14, convite para que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, compareça à Casa legislativa. A ida de Campos Neto à comissão é esperada para o dia 4 de abril.

O requerimento é de autoria do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE). De acordo com o pedido, o objetivo é prestar informações sobre erro ocorrido na série de câmbio contratado das estatísticas do setor externo do Banco Central, no período de outubro de 2021 a dezembro de 2022, de valor total de US$ 14,5 bilhões.

Vieira quer que Campos Neto informe à comissão as providências tomadas para sanar o erro e os impactos negativos da falha na economia brasileira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do tema oficial, a expectativa é que parlamentares governistas aproveitem a ocasião para questionar Campos Neto sobre a alta taxa de juros no País, objeto de críticas recentes feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros integrantes do governo.

"É importante que o presidente do BC esclareça as circunstâncias que permitiram a ocorrência e a permanência desse erro. Por suas características, é bem possível que haja graves insuficiências nos controles internos da instituição, o que é especialmente preocupante dada a elevada importância do Banco Central na economia brasileira", justifica Vieira.

Tags