BC chinês mantém as principais taxas de juros inalteradas

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) manteve suas principais taxas de juros inalteradas nesta quarta-feira, 15, o que sugere a manutenção das taxas de referência no fim do mês.

O PBoC anunciou a injeção de 481 bilhões de yuans (US$ 70 bilhões) em liquidez no sistema bancário, por meio da linha de crédito de médio prazo, de um ano, com taxa de 2,75%.

A taxa MLF, que é usada para estabelecer a principal taxa de referência, foi mantida em relação às operações anteriores.

A autoridade monetária chinesa também deixou intocada a taxa de 2% do acordo de recompra reversa de sete dias, numa injeção de 104 bilhões de yuans.

O vice-presidente do PBoC, Liu Guoqiang, disse no início deste mês que eventuais mudanças na política monetária seriam adotadas de maneira suave. Fonte: Dow Jones Newswires

