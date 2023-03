Governo paga Vale Gás Social nesta terça para 200 mil famílias

O Governo do Ceará inicia nesta terça-feira, 14, o pagamento do Vale Gás Social para 200 mil famílias no Estado. O investimento do Estado na distribuição deste lote é de R$ 19.327.571,00.

Confira a lista dos beneficiários

O público-alvo do programa são as famílias do Cartão Mais Infância Ceará, beneficiários do Bolsa Família inscritos no CadÚnico, com renda per capita de até R$ 218, e famílias de jovens inscritos no programa Superação, do Governo do Estado, além de associações comunitárias e cozinhas sociais.

Criado durante a pandemia, o Vale Gás Social tornou-se política pública permanente. Nos últimos três anos, foram distribuídos 1.324.574 vales, totalizando agora, com mais essa doação, 1.525.214 tíquetes.

“O Vale Gás Social significa a possibilidade de comida na mesa de milhares de famílias cearenses. A entrega do benefício reforça o compromisso do Governo do Ceará com o combate à fome, com a alimentação e nutrição da população mais necessitada”, afirmou a titular da Secretaria da Proteção Social (SPS), Onélia Santana.

