Santander sobe juros do crédito imobiliário pela segunda vez no ano

O Santander vai subir as taxas de juros dos financiamentos imobiliários a partir de amanhã, 14, pela segunda vez neste ano. A taxa passará para novos empréstimos será a partir de 10,49% ao ano mais a taxa referencial (TR).

Em fevereiro, o banco já havia subido a taxa do crédito imobiliário de 9,49% a.a. + TR para 9,99% a.a. + TR. Com esse novo aumento, o Santander se iguala ao Bradesco e ao Itaú Unibanco, que também oferecem taxas de a partir de 10,49% a.a. + TR.

A Caixa Econômica Federal (CEF), líder de mercado, pratica taxas entre 8,5% a.a. + TR e 10,25% a.a. + TR, enquanto o Banco do Brasil oferece taxas a partir de 9,67% a.a. + TR.

A subida das taxas de financiamento está relacionada ao patamar mais alto dos juros da economia brasileira e as incertezas sobre quando deve haver um movimento de queda. Além disso, há menor disponibilidade de recursos da poupança para novos empréstimos, conforme mostrou hoje reportagem do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

