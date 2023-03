FMI aceita mudar metas cambiais da Argentina, em revisão de acordo

A Argentina e o Fundo Monetário Internacional (FMI) chegaram a um acordo quanto ao programa de renegociação de dívida do país, revisando as metas para reservas cambiais. Se aprovado pelo Conselho Executivo do FMI, o país sul-americano terá acesso a aproximadamente US$ 5,3 bilhões. O Conselho deve se reunir nas próximas semanas.

Em nota à imprensa, o FMI afirmou que a mudança foi realizada "no contexto de um ambiente econômico mais complexo", focando em "avaliar o progresso na implementação do programa, atualizar o quadro macroeconômico e chegar a entendimentos sobre um forte pacote de políticas para abordar de forma duradoura os desequilíbrios macroeconômicos, limitando as vulnerabilidades futuras."

Para a implementação do programa, as autoridades argentinas concordaram em alcançar a taxa de déficit fiscal de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023, assim como manter positivas as políticas de taxas de juros, para aumentar a competitividade do país internacionalmente, e manter uma estratégia de gerenciamento interno de finanças mais eficiente.

