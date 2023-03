Fitch reitera rating 'AA-' da Coreia do Sul, com perspectiva estável

A Fitch Ratings reiterou a nota de inadimplência do emissor de moeda estrangeira de longo prazo da Coreia do Sul em "AA-", com perspectiva estável, diante do que considera uma "robusta" posição de finanças externas, desempenho macroeconômico "resiliente" e exportações fortes.

Apesar disso, a agência prevê que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país asiático deve desacelerar de 2,6% em 2022 a 1,2% em 2023. Segundo a análise, a economia é contida pelo quadro global incerto, escalada de juros e inflação ainda elevada.

A expectativa é de que a reabertura da China ajude a mitigar os riscos. "Esperamos que o impulso se torne gradualmente positivo no segundo trimestre de 2023, com o crescimento da Coreia do Sul se recuperando para 2,7% em 2024", estima.

A Fitch também avalia que as finanças externas saudáveis do país fornecem uma proteção ao cenário mundial, enquanto o governo prepara uma consolidação da política fiscal. A agência projeta que o Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês) manterá juros em 3,5% até o final do ano, antes de cortá-los em 50 pontos-base ao longo de 2024.

