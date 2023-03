Expectativas de inflação em 1 ano nos EUA caem acentuadamente, mostra Fed de NY

As expectativas de inflação a curto prazo nos Estados Unidos caíram "acentuadamente", segundo pesquisa conduzida pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Nova York. O levantamento mostra que a expectativa de inflação para um ano caiu 0,8 ponto porcentual em relação à estimativa do mês anterior, a 4,2%.

Para três anos, a métrica ficou em 2,7%, enquanto de cinco anos aumentou 0,1 porcentual, a 2,6%.

Expectativas de aumento de preço em um ano para combustível, comida, aluguel, educação universitária e serviços médicos caíram.

Houve queda de 0,4 ponto porcentual para combustível (para 4,7%), 1,7 ponto porcentual para comida (para 7,3%), 0,3 ponto porcentual para o custo da serviços médicos (para 9,4%), 1,2 ponto porcentual para o custo da educação universitária (para 8,1% ) e 0,2 ponto porcentual para o custo de aluguel (para 9,4%).

