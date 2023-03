Casa Branca: foco é estabilizar sistema financeiro; bancos vão responder

A equipe econômica da Casa Branca está focada em estabilizar o sistema financeiro e proteger depositantes, evitando custos a pagadores de imposto, disse a secretária de Imprensa, Karine Jean-Pierre, em coletiva nesta segunda-feira, 13.

A porta-voz afirmou que as medidas de apoio anunciadas neste fim de semana após crises do Signature Bank e do Silicon Valley Bank (SVB) devem dar confiança aos americanos. Ela ressaltou que o sistema bancário hoje é mais resiliente e está em melhor base que quando ocorreu a crise financeira. "Não é 2008", repetiu.

"Precisamos avaliar o que aconteceu exatamente para determinar quais são as mudanças necessárias para tornar menos provável que isso aconteça novamente", falou em coletiva de imprensa, repercutindo os casos do Signature Bank e do SVB. Até lá, disse Jean-Pierre, os bancos serão responsabilizados. "Os gerentes dessas instituições foram ou serão demitidos, e os investidores não serão protegidos e registrarão grandes perdas", comentou.

A questão, falou a porta-voz, "é prioridade para o presidente e seu time", que teria conversado com especialistas e reguladores ao longo do fim de semana.

