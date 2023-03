ANP autua postos de combustível e revendas de gás de cozinha no Ceará

Os fiscais da ANP estiveram nas cidades de Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Russas e Tabuleiro do Norte para verificar irregularidades

De 6 a 9 de março, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou ações de fiscalização no mercado de combustíveis em 19 unidades da Federação, inclusive no Ceará, e autuou estabelecimentos que estavam com procedimentos incorretos ou equipamentos e produtos fora do padrão ideal.

Nas ações, os fiscais verificaram a qualidade dos combustíveis, o fornecimento do volume correto pelas bombas medidoras, adequação dos equipamentos e instrumentos necessários ao correto manuseio dos produtos, documentações de outorga da empresa e relativas às movimentações dos combustíveis.

No Ceará, os fiscais da ANP estiveram nas cidades de Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Russas e Tabuleiro do Norte no período. Eles inspecionaram postos de combustíveis, revendas de GLP e produtores de etanol e de biodiesel.

Em Jaguaruana, um posto sofreu autuação por utilizar medida-padrão de 20 litros sem aferição e lacre do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para o exercício vigente. Tabuleiro do Norte também teve um posto autuado por abastecer um caminhão sem observar as normas mínimas de segurança.

Alésm dos postos, duas revendas de gás de cozinha (GLP), uma em Russas e outra em Limoeiro do Norte, foram interditadas por falta de segurança nas instalações, de acordo com a ANP.

As ações de fiscalização da ANP são planejadas a partir de informações dos vetores de inteligência, como da Ouvidoria com manifestações dos consumidores, dados do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC) da Agência, informações de outros órgãos e da área de Inteligência da ANP, entre outros.

