Mega-Sena: Duas apostas do CE acertam 5 dezenas e ganham até R$ 91 mil

No sorteio da Mega-Sena 2572, realizado na noite deste sábado, 11, duas apostas cearenses acertaram cinco das seis dezenas do concurso e ganharam prêmios de até R$ 91 mil.

A jogador de Fortaleza acertou cinco dezenas e recebeu um valor de R$ 91.122,51, enquanto a outra aposta, de Pacajus, na Região Metropolitana, ganhou 30.374,17.

As dezenas sorteadas neste sábado foram: 03 - 07 - 15 - 22 - 24 - 50. Ninguém acertou as seis dezenas.

Para participar do concurso é necessário realizar sua aposta até às 19h, que pode ser efetuada em qualquer lotérica do país ou pela internet por meio do site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, todavia, as chances variam de acordo com o número de dezenas lançadas e do tipo de aposta realizada.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado na próxima terça-feira, 14, é de R$16 mil.

