EUA: Stablecoin perde paridade com o dólar após quebra do Silicon Valley Bank

A stablecoin USDC perdeu a paridade com o dólar, após o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) deflagrar uma onda de vendas do ativo. No sábado, 11, a empresa que emite a moeda, Circle, informou que dispõe de US$ 3,3 bilhões em reservas bloqueadas no banco da Califórnia.

O valor representa cerca de 8% dos mais de US$ 40 bilhões que a companhia detém. "Como outros clientes e depositantes que confiam no SVB para serviços bancários, a Circle se junta aos apelos pela continuidade deste importante banco na economia dos EUA e seguirá as orientações fornecidas pelos reguladores estaduais e federais", afirmou a empresa, no Twitter.

O episódio representa mais um risco à indústria de criptomoedas, que ainda não se recuperou totalmente dos efeitos da quebra da FTX, no final do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags