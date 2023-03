Biden: americanos podem ter certeza que terão disponíveis seus depósitos bancários

Após reguladores americanos adotarem medidas para lidar com a quebra do Silicon Valley Bank (SVB), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou, na noite deste domingo, 12, o compromisso em assegurar que pessoas e empresas tenham acesso a seus depósitos sempre que deles precisem.

Em comunicado, Biden explicou que, no final de semana, orientou o Departamento do Tesouro e o Conselho Econômico Nacional a trabalhar com reguladores bancários para endereçar os problemas no SVB e no Signature Bank.

"Estou satisfeito por terem chegado a uma solução imediata que protege os trabalhadores americanos e as pequenas empresas e mantém nosso sistema financeiro seguro", ressaltou. "A solução também garante que o dinheiro dos contribuintes não seja colocado em risco", acrescentou.

Biden disse ainda que está empenhando a responsabilizar os executivos por trás "desta bagunça" e a fortalecer a regulação e supervisão sobre os maiores bancos, para que o episódio não se repita. O presidente americano revelou ainda que fará um pronunciamento sobre a questão nesta segunda-feira, dia 13.

