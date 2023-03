Trabalho escravo: de R$ 7 mi pagos, apenas R$ 2 mi vão para trabalhadores

Dos R$ 7 milhões a serem pagos pelas vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton, em Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul no caso de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves, apenas R$ 2 milhões serão destinados aos trabalhadores.

Os outros R$ 5 milhões de indenização por danos coletivos serão destinados para entidades, fundos ou projetos visando a recomposição do dano e que serão indicados pelo MPT.

A forma como foi dividido o montante gerou críticas nas redes sociais. "Nessa conta ficariam R$ 10 mil por trabalhador a título de danos morais por ter sido escravizado. Isso é o mesmo que o STF paga por bagagem extraviada. Como disse um amigo, será que se um membro do MPT fosse escravizado receberia esse montante?", questionou um internauta.

Outras verbas

Após repercussão do caso, o MPT informou por meio de nota que esse não é o único valor a ser recebido pelos trabalhadores resgatados.

Há ainda recursos oriundos do bloqueio de bens da empresa contratante, a Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Ltda., e verbas rescisórias já pagas que elevam o montante para mais de R$ 6 milhões.

Segundo o órgão, um pedido judicial feito pelo MPT junto à 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves já obteve o bloqueio de R$ 3 milhões a serem pagos pelo empresário Pedro Augusto Oliveira de Santana, proprietário da empresa flagrada, a título de danos morais individuais.

Outros R$ 1,1 milhão viria das verbas rescisórias pela Fênix na sequência imediata do resgate, realizado em uma operação conjunta realizada na noite de 22 de fevereiro.

"Ao todo, o valor repassado pode chegar, em média, a R$ 29,5 mil por trabalhador, o que não impede o ajuizamento de ações trabalhistas individuais pelos próprios resgatados em face das vinícolas e da empresa Fênix", informa a nota.

O MPT também reforça que as empresas também assumiram obrigações que devem se estender de imediato à fiscalização e ao disciplinamento de toda a cadeia produtiva.

“Uma solução extrajudicial como essa tem a força legal de uma sentença, mas atingida em um tempo mais curto e garantindo pagamento imediato aos trabalhadores, evitando anos de uma ação e de recursos protelatórios. Além de servir como um compromisso inédito de todo um setor produtivo com o ajuste e a correção de suas práticas” – diz o procurador-geral do trabalho José de Lima Ramos.

Reforça ainda que a indenização de danos morais coletivos não serão destinados para o MPT, mas repassados pelo órgão a projetos sociais inscritos em editais abertos para receber destinações. "A preferência será dada a ações contra o trabalho escravo e à região da Serra, onde o ilícito foi praticado".

O MPT possui um cadastro público de entidades aptas a receber destinações, permanentemente aberto a novas inscrições, e realiza constantemente destinações para entidades públicas e organizações não governamentais poderem realizar melhorias de infraestrutura, aquisição de equipamentos e execução de projetos específicos de impacto social, seja educacional, assistencial ou de fiscalização, entre outros.

Entenda o caso

No dia 22 de fevereiro, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 207 trabalhadores que trabalhavam em condições análogas à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Eles eram contratados da Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde LTDA, que prestava serviços para as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton.

Sob a promessa de salário de R$ 3 mil, esses trabalhadores relataram enfrentar atrasos nos pagamentos dos salários, violência física, longas jornadas de trabalho e oferta de alimentos estragados.

Segundo a denúncia, eles também eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagar multa por quebra do contrato de trabalho.

Em notas, as vinícolas disseram que desconheciam as irregularidades praticadas contra os trabalhadores recrutados pela empresa prestadora de serviços terceirizados.

