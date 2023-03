Tasso: Brasil perde oportunidades e deixa de ser "a bola da vez"

Ex-senador avalia que ambiente de instabilidade interna tem deixado o cenário estagnado; No Estado, ele não vê governo Elmano com foco em captação de novos investimentos

O plano econômico federal tem perdido enormes oportunidades, na avaliação do ex-senador Tasso Jereissati. "O Brasil poderia ser, nesse momento, a bola da vez. Tem uma transição ocorrendo no mundo. Não só a transição energética, como também das políticas globais dos países industrializados e neste ponto, o Brasil poderia ter um privilégio", afirmou, lembrando que o País deu um bom passo adiante destes aspectos, que foi a nomeação de Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente.

Porém, ele afirma que internamente, o Brasil tem sofrido com a criação de um ambiente de instabilidade interna "absurdamente prejudicial e desnecessária".

"Brigar com o Banco Central, e um dos retrocessos que tá sendo é acabar com a independência do Banco Central, acabar com as leis das estatais, com o marco regulatório do saneamento, a gente está andando como caranguejo e a economia está parada porque ninguém sabe qual é a política econômica", afirmou durante almoço promovido pela Associação dos Jovens Empresários (AJE) de Fortaleza.

Arcabouço fiscal

Ele destaca que há uma enorme expectativa no novo arcabouço fiscal. "Se vier, realmente, um novo arcabouço fiscal que dê credibilidade ao governo, que ótimo, acho que desanuvia. Se não, nós vamos continuar parados."

Questionado sobre sua avaliação, no que se refere a este novo arcabouço fiscal, perante a sua experiência no Senado, Tasso diz desconhecer a nova regra que deve ser proposta pelo governo Lula. "Eu não sei qual é o arcabouço fiscal. Mas, eu acho que se vier uma coisa bem feita, consistente, clara, sem subterfúgios, acho que passa."

Economia do governo Elmano

Sobre uma avaliação das políticas econômicas do Estado, o ex-senador que também é ex-governador reforça que "ainda é muito cedo para ter uma opinião". "Mas, aqui no Ceará, a gente tem que, na questão econômica, matar um leão por dia, não é fácil."

Porém, ele diz não ver uma movimentação do governo Elmano focada em atração de empresas, em investimentos. "Tem um programa sobre energias renováveis, que vem do governo Camilo, por exemplo, que nós temos realmente um potencial muito grande, mas também não vi uma sinalização de que ele (Elmano) vai dar a mesma ênfase no seu governo."

Sobre sua trajetória como empresário, Ele afirma, em tom de brincadeira, que "vestiu o pijama". "A gente evidente acompanha, eu gosto muito de acompanhar tudo que está acontecendo. Estudo muito, também, o que está acontecendo. Hoje vou fazer o papel de um acionista bem informado. Dia a dia, ser executivo, não mais."

