S&P reafirma rating de Portugal em 'BBB+/A-2', com perspectiva estável

A S&P Global Ratings reafirmou em "BBB+/A-2" o rating de longo e curto prazo de Portugal em moeda estrangeira e local, com perspectiva estável. Segundo a agência, o crescimento econômico do país deve desacelerar em 2023, mas os "prospectos de médio prazo" continuam fortes devido ao suporte do planejado por recursos da União Europeia.

A perspectiva estável é reflexo das expectativas de que a dívida fiscal e os níveis de dívida externa continuem em queda. "Esperamos que o orçamento primário de Portugal registre superávit nos próximos anos, o que deve ajudar a reduzir a dívida líquida do governo geral em relação ao PIB", avalia a S&P Global.

No entanto, a agência alerta que uma piora na perspectiva do crescimento econômico de Portugal e uma reversão da trajetória de queda da dívida fiscal poderia levar a uma nova avaliação de risco, desta vez negativa. "Isso poderia ocorrer se um cenário de estagflação se materialize na Europa, impactando as exportações portuguesas e o consumo privado", conclui.

