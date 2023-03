IPVA 2023: Segunda parcela do imposto vence neste sexta-feira, 10/3

O vencimento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 acontece nesta sexta-feira, 10/3 e os motoristas cearenses precisam estar atentos. Até o momento, aproximadamente 805 mil contribuintes pagaram a primeira parcela do imposto.

Veja como consultar e emitir o boleto neste link.

O boleto de pagamento pode ser emitido pelos apps Ceará App e Meu IPVA ou ainda pelo site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). A Sefaz enfatiza que não envia boletos por Correios, email, SMS ou Whatsapp.

Quem é participante do programa Sua Nota Tem Valor e tiver acumulado pontos em 2022 tem até 5% de desconto.

Como emitir e pagar o boleto do IPVA 2023

O Documento de Arrecadação Estadual (DAE) é emitido via apps oficiais e site da Sefaz-CE. Ele é gerado via informação do chassi do veículo ou do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e da placa.

O pagamento pode ser feito em bancos, como a Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste (BNB), Santander, Itaú e casas lotéricas.

Contribuintes que possuam cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco pode pagar o boleto por meio dessa modalidade.

No site da Sefaz-CE também é possível acessar o menu de serviços e ver as opções destinadas ao IPVA.

Próximas parcelas

Após o pagamento da segunda parcela, vão restar três cotas, que deverão ser pagas até os dias 10 de abril, 10 de maio e 12 de junho. O valor mínimo do imposto a ser parcelado é de R$ 100,00.

Até o momento, aproximadamente 805 mil contribuintes pagaram a primeira parcela do imposto, o que representou uma arrecadação de quase R$ 185 milhões.

Outros cerca de 540 mil donos de veículos quitaram o IPVA em cota única, resultando no ingresso de aproximadamente R$ 445 milhões nos cofres públicos estaduais. Metade do total arrecadado é destinado ao município de origem do emplacamento do veículo.

