Índice de difusão do IPCA passa de 63% em janeiro para 65% em fevereiro

O índice de difusão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mostra o porcentual de itens com aumentos de preços, passou de 63% em janeiro para 65% em fevereiro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com Pedro Kislanov, gerente do Sistema de Índices de Preços do IBGE, os reajustes em subitens de educação ajudam a explicar a alta na difusão de itens não alimentícios em fevereiro.

"São vários subitens de educação com reajustes por conta de início do ano letivo. Isso ajuda a entender por que a difusão de itens não alimentícios ter sido mais alta em comparação ao mês anterior", contou Kislanov.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A difusão de itens alimentícios passou de 65% em janeiro para 62% em fevereiro.

Já a difusão de itens não alimentícios saiu de 61% em janeiro para 68% em fevereiro.

Tags