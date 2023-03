Grupo Saúde sobe 1,26% em fevereiro ante alta de 0,16% em janeiro no IPCA

Os gastos das famílias com Saúde e Cuidados Pessoais passaram de uma elevação de 0,16% em janeiro para 1,26% em fevereiro, o equivalente a uma contribuição de 0,16 ponto porcentual para a taxa de 0,84% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no último mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi puxado pela alta de 2,80% dos itens de higiene pessoal.

Os perfumes subiram 7,50%, contribuindo com 0,08 ponto porcentual para a inflação de fevereiro.

Os produtos para pele aumentaram 4,54%, impacto de 0,02 ponto porcentual no IPCA.

O plano de saúde subiu 1,20%, com a incorporação das frações mensais dos planos novos e antigos, referentes ao ciclo de 2022-2023.

