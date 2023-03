Galpão será construído em Quixadá para sediar indústria de telhas

Ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira, 10/3. Com financiamento da Adece, galpão sediará a Telite, que fabricará telhas com tecnologia fotovoltaica

Foi assinada nesta sexta-feira, 10/3, ordem de serviço para construção de um galpão industrial em Quixadá (Sertão Central). Com financiamento da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), o espaço sediará a indústria de telhas Telite, que fabricará telhas com tecnologia fotovoltaica.

O investimento da Adece no galpão ou da empresa na futura operação não foram divulgadas.

A solenidade de assinatura contou com a presença do secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho - que representou o governador Elmano de Freitas (PT), do diretor de Infraestrutura da Adece, Expedito Parente Júnior, além do prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira.

Na oportunidade, ainda foram assinadas outras duas ordens de serviços: A da reforma estrutural do Mercado Público de Quixadá, incluindo fiação e parte hidráulica, e a reforma da antiga Estação Ferroviária da cidade, que tem projeto para sediar uma estação tecnológica de 1.100 m².

Salmito destaca que são três importantes obras que vão incrementar a economia do Sertão Central, movimentando Quixadá, que é um polo que concentra diversos cursos de graduação.

“A reforma da estação vai conectar Quixadá com o mundo através da internet, gerando renda e emprego para a cidade. Já essa indústria de telhas fotovoltaicas tem grande potencial para exportar essa tecnologia para o mundo”, finalizou o titular da SDE.

