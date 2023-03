Fitch reafirma rating de moeda nacional da Argentina em 'CCC-'

A Fitch Ratings reafirmou a nota de crédito para os títulos em moeda estrangeira e moeda local de longo prazo da Argentina em "CCC-", após troca da dívida em pesos anunciada pelo governo na última terça-feira. Segundo a agência de classificação de risco, a operação "não teria sido necessária para evitar inadimplência nos próximos vencimentos". A instituição não atribui perspectivas para essa categoria de rating soberano.

Além disso, a Fitch também não considera a ação como uma "troca de dívida em dificuldades" (DDE) pela falta de uma redução significativa nos prazos para os credores. A agência aponta que a operação eliminou a maior parte dos pagamentos previstos até junho, mas uma parte significativa permanece em posse do setor privado devido ao receio sobre riscos de política ou preferência por rendimentos de curto prazo. "Assim, o governo da Argentina ainda enfrenta um quadro desafiador de financiamento de curto prazo e deve buscar operações adicionais de troca", avalia.

Na visão da Fitch, a capacidade de pagamento do governo permanece fraca, mas tem demonstrado disposição para manter suas obrigações de dívida em peso através do suporte de alta liquidez do banco central da Argentina, apesar dos desafios macroeconômicos impostos pela inflação de três dígitos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags