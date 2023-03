EUA: governo federal teve déficit de US$ 262 bi em fevereiro

O governo federal dos Estados Unidos teve um déficit de US$ 262 bilhões em fevereiro, número cerca de US$ 46 bilhões maior do que o registrado no mesmo período do ano passado.

Em fevereiro, o governo gastou US$ 525 bilhões, um aumento em relação aos US$ 506 bilhões registrados no ano passado. Em contrapartida, a arrecadação tributária caiu de US$ 290 bilhões para US$ 262 bilhões comparando com o mesmo período.

Desde outubro, quando começou o ano fiscal dos EUA, o déficit aumentou para US$ 723 bilhões, à medida que receitas fiscais mais baixas e custos de empréstimos mais altos pesam no orçamento federal. Em 2022, o déficit foi de US$ 476 bilhões durante o mesmo período fiscal.

