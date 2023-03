EUA criam 311 mil postos de trabalho em fevereiro; taxa de desemprego sobe a 3,6%

A economia dos Estados Unidos criou 311 mil empregos em fevereiro, em termos líquidos, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 10, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que previam a geração de 180 mil a 300 mil vagas, com mediana de 220 mil.

Já a taxa de desemprego dos EUA subiu para 3,6% em fevereiro, ante 3,4% em janeiro. O consenso do mercado era de manutenção da taxa em 3,4% no mês passado.

O Departamento do Trabalho dos EUA revisou ligeiramente para baixo os números de criação de postos de trabalho de janeiro, de 517 mil para 504 mil, e também de dezembro, de 260 mil para 239 mil.

Salário médio

Em fevereiro, o salário médio por hora teve alta de 0,24% em relação a janeiro, ou US$ 0,08, a US$ 33,09, variação que ficou abaixo da projeção do mercado, de 0,30%.

Na comparação anual, houve ganho salarial de 4,62% no último mês, também aquém da previsão de 4,80%.

