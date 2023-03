Disciplina fiscal permanece sendo prioridade essencial no orçamento, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira, 10, que a disciplina fiscal continua a ser uma "prioridade essencial" no orçamento. Os comentários foram referentes à proposta para o ano fiscal de 2024 apresentada pela Casa Branca na quinta-feira.

"Propomos um imposto de renda mínimo de 25% para pagadores de imposto com riqueza que excede US$ 100 milhões. Também propomos aumento na taxa de imposto para empresas, para 28% dos atuais 21%. Esperamos também que o Congresso implemente os Estados Unidos o imposto mínimo global", elencou durante depoimento no Congresso dos EUA.

A secretária do Tesouro dos EUA reafirmou que o aumento de impostos previsto no orçamento para o ano fiscal de 2024 não vai afetar famílias ou pequenos negócios que ganham até US$ 400 mil por ano. Yellen disse que espera arrecadação adicional sobre americanos com renda muito alta, "dos quais muitos pagam menos imposto que um professor ou bombeiro", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No orçamento do presidente, há muitas propostas para garantir justiça fiscal. Uma pessoa ganhando US$ 100 milhões ou mais deveria pagar pelo menos 25% da sua renda em impostos", afirmou ela durante depoimento no Congresso.

Imposto mínimo global

Questionada por um parlamentar se a eventual adoção do imposto mínimo global e o fim da guerra fiscal beneficiariam a China, Yellen respondeu que não. "A China seria forçada a aumentar o imposto mínimo em suas multinacionais até 25%", disse.

A secretária acrescentou que o país asiático já assinou o acordo e que, caso falhe em colocá-lo em ação, há mecanismos para assegurar a taxação de subsidiárias instaladas nos Estados Unidos ou em outro país que já adotou a taxação.

Inflação

A secretária do Tesouro norte-americano afirmou que a principal prioridade do governo continua sendo diminuir a inflação. "Temos visto alguma moderação na inflação cheia, mas há mais trabalho por fazer. Nossa administração vai continuar a tomar medidas para expandir a demanda e prover alívio de custos em áreas como energia e saúde", disse.

Emprego

Janet Yellen disse ainda que enxerga um mercado de trabalho continuamente muito forte, repercutindo a divulgação do relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos divulgado na manhã desta sexta.

"Houve um aumento na participação na força do trabalho, o que é sempre encorajador. A essa altura, as taxas de participação para homens e mulheres adultos excederam os níveis pré-pandêmicos", comentou Yellen, durante a audiência no Congresso. "Quando mais pessoas entram na força de trabalho, isso ajuda a resolver o desequilíbrio da oferta e demanda enquanto se cria muitos empregos."

Demanda por minerais usados

A secretária do Tesouro norte-americano afirmou que demanda global por minerais usados em baterias elétricas será enorme nos próximos anos. Yellen disse que um dos objetivos do projeto chamado Inflation Reduction Act é de fortalecer as cadeias de suprimento de minerais críticos para a produção de baterias elétricas nos Estados Unidos.

"Os acordos que estamos discutindo com Japão e Europa têm potencial para permitir que nossos aliados próximos contribuam com minerais e seu processamento para a produção de veículos elétricos na América do Norte", falou Yellen.

Sanções contra venda de petróleo do Irã para a China

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, disse que sanções contra venda de petróleo do Irã para a China "provavelmente não foram inteiramente eficientes", acrescentando que teria de examinar melhor a questão.

"Estamos constantemente buscando aplicar melhor e reforçar as sanções para atingir esse objetivo", disse ela, em resposta a um parlamentar durante sabatina no Congresso americano.

Tags