Costa confirma que Lula ouvirá de ministros planos de entrega para infraestrutura

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou que a reunião ministerial realizada nesta sexta-feira, 10, no Palácio do Planalto servirá para os ministérios da área de infraestrutura apresentarem seus planos e projetos ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O encontro acontece enquanto a Casa Civil corre para concluir o novo plano de investimentos do governo federal, ainda sem nome definido.

O cronograma do programa também deve ser apresentado durante a agenda. A intenção é finalizar a carteira até o final de abril.

Lula avisou nesta sexta-feira aos seus ministros que quer encontrar uma nova marca para o plano de investimentos, sem usar o termo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), marca das antigas gestões petistas na área de infraestrutura.

Além dos auxiliares das áreas de infraestrutura, o encontro conta com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet.

De acordo com Costa, os ministros deverão apresentar pontos específicos sobre o Plano Plurianual (PPA) participativo, além da questão orçamentária. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também está presente na reunião.

Como mostrou o Broadcast, de acordo com fontes, Lula quer saber quanto de fato dos recursos previstos para este ano estarão empenhados em obras e o quanto deve sobrar - e ser automaticamente destinado para o resultado primário.

Após as falas dos ministros, as pastas farão uma apresentação objetiva sobre a situação e propostas de cada Ministério.

Em seguida, o presidente terá um espaço, de cerca de 20 minutos, para fazer perguntas e sugestões em relação a cada pasta.

