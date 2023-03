BoJ mantém inalterada faixa de variação do juro do JGB de 10 anos

O Banco do Japão (BoJ) manteve inalteradas, nesta sexta-feira, 10, as principais referências que balizam a política monetária no país. A reunião foi a última com a presença do presidente da instituição, Haruhiko Kuroda, que será substituído por Kazuo Ueda em abril, após dez anos no cargo. O banco central japonês deixou a taxa de curto prazo para depósitos em -0,1% e a meta do rendimento do título público local (JGB) de 10 anos em cerca de zero. A autoridade monetária ainda reiterou que pretende manter a faixa de variação do juro no intervalo de -0,50% a +0,50% - patamar definido em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

