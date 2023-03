Barômetros globais sobem em março, puxados por melhora na Ásia, diz FGV

Os Barômetros Globais Coincidente e Antecedente da Economia subiram em março, sob influência da evolução favorável do ambiente econômico na região da Ásia, Pacífico & África, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

O Barômetro Econômico Global Coincidente cresceu 2,6 pontos em março, para 85,9 pontos. Já o Barômetro Econômico Global Antecedente aumentou 5,4 pontos, para 95,6 pontos.

"A evolução favorável dos Barômetros Globais em março reflete principalmente a retomada do nível de atividades na China, após o relaxamento da política de combate à pandemia. Em termos globais, esse distanciamento em relação ao pior momento da crise sanitária acelera a retomada do setor de serviços, resultando em pressões sobre o mercado de trabalho, reforçando o risco de pressões inflacionárias", avaliou Paulo Picchetti, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Segundo ele, "a resposta das autoridades monetárias das principais economias globais a essas pressões, junto às incertezas decorrentes da ausência de um desfecho para o conflito na Europa, podem ser obstáculos a uma retomada mais forte dos barômetros ao longo dos próximos meses".

O Barômetro Coincidente reflete o estado atual da atividade econômica. O Barômetro Antecedente emite um sinal cíclico cerca de três a seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais. Os dois indicadores são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) em colaboração com o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique.

No Barômetro Global Coincidente, a região da Ásia, Pacífico & África contribui com 2,9 pontos para a alta de março. Na direção oposta, a Europa impactou negativamente em 0,3 ponto no mês.

"A alta do indicador regional da Ásia, Pacífico & África continua refletindo a reabertura da economia chinesa, com o fim da política de Covid zero e a retomada do crescimento", justificou a FGV.

No Barômetro Global Antecedente, a Ásia, Pacífico & África contribuiu positivamente com 6,9 pontos, enquanto a Europa influenciou negativamente com 1,5 ponto.

