Taxação sobre exportação de petróleo é alvo de duas ações na Justiça

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

MP criada pelo Governo Lula para compensar as perdas de receita com a venda de combustíveis está sendo questionada pelo Partido Liberal no STF e por cinco petroleiras no âmbito da Justiça Federal do Rio de Janeiro

A criação do imposto sobre exportação de petróleo cru instituído pelo governo na semana passada já é alvo de pelo menos dois questionamentos na Justiça. Um deles é uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), interposta pelo Partido Liberal, no Supremo Tribunal Federal (STF). Em outra frente, cinco petroleiras questionam a medida na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

A taxação, com alíquota de 9,2%, integra a Medida Provisória 1.163, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 28 de fevereiro e tem validade pelos próximos quatro meses.

Este foi o mecanismo adotado pelo governo para compensar a perda de receita com a volta apenas parcial da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e etanol.

Para tentar minimizar o impacto nos preços dos combustíveis ao consumidor final, o Governo decidiu que a reoneração seria de R$ 0,47 por litro da gasolina e de R$ 0,02 por litro do etanol. Antes, estes produtos eram tributados em R$ 0,69 e R$ 0,24, respectivamente.

Novo imposto sobre exportação: o que alegam as partes

O Brasil vende ao exterior cerca de 700 mil barris de petróleo por dia de petróleo bruto. É o terceiro item mais importante da pauta exportadora. Foram quase US$ 21 bilhões de superávit comercial com esse produto apenas em 2022.

Ao anunciar a MP, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad defendeu que o Imposto de Exportação seria uma solução de transição. "As empresas estão com lucros extraordinários por causa do aumento dos preços do petróleo. Lucros exorbitantes. Pagam poucos impostos, na minha opinião", justificou o ministro à época.

Porém, no caso da ADI 7359, interposta no STF, o PL argumenta que, para compensar a desoneração parcial dos combustíveis, o governo federal teria imposto a criação de uma nova fonte de receita, com finalidade nitidamente arrecadatória, e sem observar os princípios da previsibilidade e da segurança jurídica.

Na ação, o partido ressalta que, por se tratar de instrumento essencial para a função regulatória da União em relação ao comércio exterior brasileiro e para a proteção da economia do país, o Imposto de Exportação não está vinculado ao princípio da anterioridade tributária e pode ter sua alíquota alterada por ato do Executivo. Por outro lado, a tributação da exportação torna o produto mais caro e diminui a competitividade brasileira no mercado internacional.

A nova alíquota também desagradou parte do setor petroleiro. A Shell, Equinor, Repsol, TotalEnergies e a Petrogal Brasil - que juntas responderam por pouco mais de um quinto da produção nacional de petróleo em janeiro - ingressaram nesta quarta-feira, 8, com uma ação, com pedido de liminar, para suspender os efeitos da nova tributação.

Em nota, a Shell disse que a taxação definida pelo governo, de 9,2%, "joga incerteza sobre novas decisões de investimentos, afetando a competitividade do Brasil". A companhia disse que a medida terá impacto financeiro sobre suas operações no país, mas que "ainda é cedo para se especular sobre os seus impactos sociais".

Com informações da Agência STF de Notícias

