Safra cearense de frutas frescas atingirá 1,6 mi de toneladas em 2023

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

Prognóstico do IBGE não tem alteração significativa em relação ao projetado em janeiro, mas cai 13,10% no comparativo com a produção de 2022

A produção de frutas frescas no Ceará - um dos grupos de maior peso na produção agrícola do Estado - deve atingir a marca de 1.611.994 toneladas em 2023.

A projeção de fevereiro não apresenta aumento percentual significativo em relação ao prognóstico efetuado no mês imediatamente anterior (1.611.967 t), mas há uma queda de 13,10% em relação à safra de 2022, que foi de 1,8 milhão de toneladas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) divulgado nesta quinta-feira, 9, reforça, no entanto, que essa redução em relação à safra de 2022 é decorrente da mudança de metodologia para o cálculo do rendimento do prognóstico, que passou a ser a média dos últimos 11 anos para os produtos de sequeiro e de 5 anos para os produtos irrigados.

Antes, era usado como critério a média dos anos considerados normais, sem as intempéries naturais (secas, excesso de chuvas, etc) das últimas cinco safras.

Com a mudança, foram afetadas também as projeções de crescimento em praticamente todos os itens pesquisados.

No caso da produção de frutos secos, como a castanha de caju, por exemplo, a projeção de fevereiro, estimada em 68.007 toneladas, é 28,98% menor em relação à safra de 2022 (95.756 t).

Já a expectativa para frutas com rendimento expresso em mil frutos, como abacaxi e coco-da-baia, é de 400.049 mil frutos. Quantitativo 30,23% menor que o da safra do ano passado.

Produção de grãos

Na área de cereais, leguminosas e oleaginosas, a safra esperada para 2023 é de 549.724 toneladas, maior 0,02%, em relação ao primeiro prognóstico efetuado em janeiro/2023 (549.628 t), mas 19% a menos que o apurado em 2022.

A produção de tubérculos e raízes atingirá neste ano 737.834 toneladas no Estado, segundo o IBGE. Alta de 0,03% ante janeiro e queda de 15,80%, em relação à safra obtida em 2022 (876.332 t). por questão metodológica.

Enquanto a safra de horticultura cearense estimada para 2023 é de 356.127 toneladas, redução de 0,02% e 1,54%, respectivamente, usando as mesmas bases de comparação.

A pesquisa também aponta que a produção de ração animal chegará a 1.601.930 toneladas no Estado. Redução de 0,32% no comparativo com o prognóstico de janeiro e queda de 6,43% ante à safra de 2022



