Orçamento de Biden almeja taxar mais ricos, fortalecer Medicare e reduzir déficit

O presidente dos Estados Unidos, revela seu projeto orçamentário anual nesta quinta-feira, 9, delineando um plano de gastos que deve elevar impostos sobre os ricos e as grandes corporações, além de fortalecer programas sociais, entre outras prioridades. O orçamento almeja diretrizes para o ano fiscal de 2024, que começa em 1º de outubro de 2023.

Mesmo se não for aprovado como a versão inicial, algo provável em um Congresso dividido, o orçamento reflete "uma declaração de valores do presidente", afirmou na quarta-feira Karine Jean-Pierre, porta-voz da Casa Branca.

Isso inclui redução de custos para famílias, a proteção e o fortalecimento da seguridade social e do Medicare, o corte de mais de US$ 2 trilhões no déficit ao longo de dez anos e que os mais ricos e as grandes corporações paguem "sua parcela justa" de impostos, segundo a porta-voz, que não quis dar mais detalhes sobre a proposta orçamentária.

Biden deve apresentar o projeto na Filadélfia. Até agora, já foi revelado um trecho de proposta para fortalecer o Medicare.

A iniciativa deve incluir ainda a redução no preço de medicamentos e a elevação de outros impostos, com os mais ricos em foco. Fonte: Dow Jones Newswires.

