Empresa de telefonia abre 320 vagas de emprego exclusivas para mulheres

A operadora de telefonia Vivo está com 320 vagas de emprego abertas exclusivamente para mulheres. As oportunidades são para diversas áreas da companhia em mais de 20 cidades diferentes, incluindo Fortaleza.

Das vagas, 270 são para áreas administrativas, lojas, experiência do cliente e tecnologia. Para concorrer é necessário ter o Ensino Médio completo, domínio de informática e pacote office. Ter outras experiências profissionais será um diferencial.

Já as outras 50 oportunidades são do programa Mulheres de Fibra, para funções técnicas de campo, com instalação e manutenção na casa do cliente. O projeto foi criado em 2018 e tem o objetivo de inserir mulheres em atividades que eram tradicionalmente desempenhadas por homens.

Nesse caso, também é necessário ter o Ensino Médio completo e, para os cargos de instaladora e reparadora de linhas aéreas também é necessária CNH, categoria B, e experiência na área.

Para Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo, hoje, 44% do quadro da companhia é composto por mulheres, e a expectativa é de dar ainda mais oportunidades ao público feminino.

“As mulheres podem ser as profissionais que quiserem ser e nós apoiamos isso, ampliando oportunidades dentro da Vivo. Somos uma empresa diversa e queremos estimular, cada vez mais, a presença de colaboradoras em nossos times”, destacou.

As inscrições para as áreas administrativas podem ser realizadas através do site da Feira de Recrutamento, enquanto as do programa Mulheres de Fibras possuem um site próprio.

