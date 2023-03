Wizard fala sobre discordâncias com Alpargatas e cita 'tentativa de intimidação'

Carlos Wizard se defendeu das acusações da Alpargatas, que entrou com processo de execução judicial contra o empresário alegando calote no pagamento de parcela remanescente relativa à aquisição de participação acionária na Alpargatas Asaic. Em nota enviada ao Broadcast, Wizard classificou o comunicado da Alpargatas divulgado nesta terça-feira, 7, ao mercado sobre o tema como "tentativa de intimidação".

O empresário explica que a discordância com a empresa teria ocorrido "em virtude de inconsistências no reembolso de indenizações; divergências sobre a dívida líquida da companhia; demandas de terceiro de responsabilidade da Alpargatas; e atos governamentais ocorridos na Argentina". Segundo Wizard, seus representantes procuraram a Alpargatas ao longo de 2022 para um ajuste no preço de aquisição.

Segundo o comunicado, a Alpargatas não teria mostrado interesse em discutir valores e, portanto, o empresário teria proposto uma arbitragem no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) no dia 24 de agosto de 2022.

"Além de estranhamente não dar publicidade à arbitragem proposta em 24 de agosto de 2022, a Alpargatas comunicou ao mercado uma ação judicial que desconheço e que me causa enorme estranhamento, já que não se trata do foro eleito pelas partes em contrato", destaca o empresário na nota.

"Considero tal ato como uma tentativa de intimidação devido à minha iniciativa de propor arbitragem para resolver as discussões em torno do ajuste do preço em relação ao contrato citado, e, também, uma tática para forçar o recebimento antecipado de valores que seriam pagos até 2025.

