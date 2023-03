Venda de carros na China cai quase 20% no 1º bimestre com fim de incentivo fiscal

As vendas no varejo de carros de passeio na China encolheram quase 20% nos dois primeiros meses deste ano, evidenciando os desafios enfrentados pelos fabricantes no maior - mas vacilante - mercado de automóveis do mundo. As montadoras chinesas venderam 2,7 milhões de carros de passeio em janeiro e fevereiro juntos, de acordo com a associação do setor do país, contra os 3,3 milhões vendidos no mesmo período do ano passado.

A entidade associou parcialmente a queda ao fim do corte nos impostos sobre automóveis que aqueceu as vendas durante a pandemia, assim como o fim dos subsídios para veículos elétricos.

Fabricantes de carros híbridos e de bateria elétrica se saíram melhor, com aumento de 23% nas vendas neste janeiro e fevereiro em relação aos dois primeiros meses de 2022. Fonte: Dow Jones Newswires.

