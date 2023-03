Programa abre 5 mil vagas de capacitação no Ceará

O Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, está com inscrições abertas para o Coletivo Online, programa com curso online e gratuito de capacitação com 5 mil vagas no Ceará.



O programa é destinado a jovens de 16 a 25 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio.



A iniciativa visa facilitar o entendimento sobre o mercado de trabalho, bem como direcionar a juventude a vagas de trabalho, com dicas reais e atualizadas de como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo organização e planejamento financeiro.

Como funciona o programa

São, ao todo, 11 videoaulas, transmitidas pelo WhatsApp. Concluída a capacitação o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderão se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros.

Pelo menos 30% dos formandos são inseridos diretamente no mercado de trabalho por meio das empresas parceiras.



Para se inscrever é necessário cadastrar o mesmo WhatsApp que for fazer as aulas, através do link do programa



Desde o início de sua implementação, em 2009, a Plataforma já impactou mais de 350 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país + DF, chegando a 2.413 municípios. Do total de beneficiados, mais de 99 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.

“O início do ano vem cheio de planos e metas a cumprir e uma delas é a conquista de um emprego. E esse é o momento ideal para se inscrever no Coletivo e começar o ano com tudo ", comenta Alana Barros, Coordenadora de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Solar Coca-Cola.

Capacitação para jovens negros

Também estão abertas as inscrições para o Coletivo Mover (Movimento pela Equidade Racial) focado exclusivamente nos jovens negros e negras do país.



Além das 11 aulas, certificado de conclusão e oportunidade de entrar na comunidade de vagas exclusivas, os jovens contarão com 5 aulas exclusivas a mais focadas na temática racial para o mercado de trabalho.



O curso pode ser feito de qualquer lugar e a qualquer momento também através do WhatsApp. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas aqui

