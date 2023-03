Política de crédito para mulheres terá R$ 20 milhões de orçamento

Ceará Credi Mulher será concedido de forma individual e coletiva, para grupo de até 7 mulheres. Programa de crédito do Estado já tem 70% da sua carta do público feminino

Foi lançado, na manhã desta quarta-feira, 8 de março, a linha de microcrédito Ceará Credi Mulher, com o valor de R$ 20 milhões.

A ação, exclusiva para o público feminino, no sentido de dar autonomia econômica para as mulheres, poderá ser concedida de forma individual e também coletiva, para um grupo de até sete mulheres que unidas, possam transformar as suas realidades.

A linha de crédito foi anunciada em um evento ao vivo, alusivo ao Dia Internacional da Mulher, pela vice-governadora e secretária da Mulher do Ceará, Jade Romero.

"São muitos os anúncios de que faremos hoje e este é o primeiro, uma linha de crédito exclusiva para as mulheres, que visa a autonomia econômica nas mais diversas frentes", afirmou Jade, ressaltando que a autonomia financeira é um dos pontos que precisa ser olhado no enfrentamento à violência, já que muitas mulheres permanecem em situações de risco por ser dependentes financeiras dos seus agressores.

O secretário estadual do Trabalho Vladyson Viana, na oportunidade lembrou que o Ceará Credi já atende, em suas linhas que não tinham direcionamento de gênero, muitas mulheres. "Dos 47 mil beneficiados, 70% são mulheres e, deste percentual, 50% são chefes de suas famílias."

O Ceará Credi, que é uma política de crédito orientada do Governo do Estado, Já destinou mais e R$ 100 milhões. "Este á apenas o primeiro passo no crédito exclusivo para mulheres, que deverá ter, nos próximos anos, um orçamento mais elástico", acrescentou a vice-governadora Jade Romero.

