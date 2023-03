BCE: Panetta discursa sobre ataques cibernéticos e não aborda política monetária

Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Fabio Panetta não discutiu política monetária nem a perspectiva econômica, em discurso realizado nesta quarta-feira, 8, sobre riscos de ataques cibernéticos. Em sua fala em evento em Frankfurt, na Alemanha, ele defendeu a importância de se reforçar a resistência do setor financeiro a essas ameaças.

Panetta lembrou que cada vez mais há ataques com pedidos de resgate virtual ("ransomware"), com pedidos de pagamentos em criptoativos. Há também mais ataques cibernéticos relacionados a acontecimentos geopolíticos, apontou.

Nesse contexto, o dirigente defendeu o reforço à troca de informações sobre ameaças cibernéticas e meios de mitigá-las. O Conselho de Resiliência Cibernática (ECRB, na sigla em inglês) estabeleceu um protocolo de coordenação de crises para facilitar a cooperação e a coordenação, lembrou. Além disso, essa entidade realiza avaliações conjuntas e treinamentos no segmento. Panetta afirmou que as ameaças cibernéticas "estão aí para ficar", por isso a importância de adaptar as estruturas em nível individual e coletivo para lidar com esses riscos.

