42% das mulheres empreendem por questão de necessidade, diz estudo

O cenário contrasta com o indicado pelo público masculino, onde a maior parte (37%) diz empreender por oportunidade, contra 31% que começaram por necessidade

Uma pequisa realizada pela companhia de serviços financeiros SumUp identificou que 42% das mulheres que empreendem o fazem por necessidade de ter uma fonte de renda. O estudo foi realizado com 2.266 microempreendedores e autônomos clientes da empresa, entre os dias 17 e 27 de fevereiro deste ano.

Outras 25% das mulheres dizem que decidiram empreender após enxergarem uma boa oportunidade de negócio. Já para 22% delas, o objetivo principal foi ter mais autonomia e tempo para se dedicar à família. Outras 11% alegaram abrir seus negócios por outras razões.

Esse cenário contrasta com o indicado pelo público masculino, onde a maior parte (37%) diz empreender por oportunidade, contra 31% que começaram por necessidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Avaliando os setores onde as mulheres empreendedoras estão inseridas, elas são maioria em relação aos homens nos segmentos de cosméticos e serviços de estética (82%), roupas e acessórios (80%), profissionais de saúde (64%) e produtos para pets (60%).

O estudo indica também que as mulheres ganham menos que os homens em seus empreendimentos. 33% das microempreendedoras e autônomas faturam menos de um salário mínimo por mês, 4% delas faturam entre três e cinco, e só 1% ganha mais de 10 pisos salariais. Enquanto entre os homens, 24% recebem de três e cinco salários, e a porcentagem de quem ganha acima de 10 salários chega a 4%.

Outro dado alarmante da pesquisa é que 24% das entrevistadas afirmaram que já sofreram algum tipo de discriminação no seu trabalho por serem mulheres. Esse índice chega a 35% quando consideradas apenas as respostas das mulheres que se declaram pretas.

Mariana Lazaro, CFO da SumUp para as Américas, analisou os resultados obtidos e que isso mostra como as famílias chefiadas por mulheres tendem a sobreviver com menor renda.

“Como as mulheres tendem a faturar menos do que os homens, é possível dizer que uma parte considerável das famílias chefiadas por mulheres vivem com muito pouco dinheiro. Isso mostra como questões de gênero afetam a vida das empreendedoras e de seus dependentes”, disse.

O estudo completo da SumUp pode ser conferindo aqui.

Mais notícias de Economia

Tags