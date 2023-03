Ticket Log: preços dos combustíveis sobem mesmo com redução pela Petrobras

O preço da gasolina e do etanol permaneceram em alta em todo o País, após a redução no repasse às refinarias e reoneração dos combustíveis, anunciadas no final de fevereiro, segundo o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). O levantamento mostra que o litro da gasolina fechou os cinco primeiros dias de março a R$ 5,90, 7,86% maior quando comparado ao último dia 27. Já o etanol foi comercializado a R$ 4,49 no mesmo período, valor 2% mais caro.

Em 27 de fevereiro, o governo anunciou a reoneração dos combustíveis. No dia seguinte, a Petrobras comunicou a redução de 3,93% para a gasolina repassada às refinarias, com validade a partir de 3 de março.

"O litro da gasolina aumentou, em média, R$ 0,44 centavos para os motoristas brasileiros e o etanol, R$ 0,08. De acordo com o IPTL, há uma diferença de 21% para a gasolina e de 33% para o etanol, entre os Estados com as médias mais caras e mais baratas do Brasil", destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estados

Entre os Estados e o Distrito Federal, o aumento mais significativo (+14,74%) e o maior preço médio para a gasolina (R$ 6,49), neste cinco primeiros dias do mês, foram identificados nos postos do Amazonas. Já o preço médio mais baixo foi encontrado na Paraíba, a R$ 5,42.

Em relação ao etanol, o aumento mais expressivo no período foi de 11,98% (a R$ 4,85) registrado no Piauí. Enquanto a média mais alta para o combustível foi vendida no Pará, a R$ 5,12.

A região Sul registrou o maior acréscimo no período para a gasolina, de 8,98%, (fechando a R$ 5,71). Porém, o maior preço médio foi registrado no Norte, a R$ 6,22. Já a média mais alta para o etanol também foi identificada nos postos de abastecimento do Norte, a R$ 4,64; e a alta mais expressiva no Nordeste, de 2,81% (a R$ 4,61).

Tags