Alpargatas vai à Justiça contra Carlos Wizard alegando calote em pagamento

A Alpargatas, dona da marca Havaianas, entrou com processo de execução judicial contra o empresário Carlos Wizard Martins, pelo não pagamento de uma parcela de R$ 89,7 milhões referente à compra da Alpargatas Argentina. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Alpargatas informa que o pagamento venceu na segunda-feira, 7. O acordo de venda da empresa foi fechado em 2018.

De acordo com a Alpargatas, em razão do descumprimento, pelo comprador, de obrigações de prestação de garantias previstas no acordo de compra e venda, ela declarou "o vencimento antecipado das parcelas restantes do Preço Remanescente e ingressou com processo de execução judicial em face do Comprador (Execução Judicial)".

A Execução Judicial, acrescenta a empresa, atualmente tramita sob segredo de Justiça e visa à execução do montante de R$ 266 milhões.A Alpargatas também informa que Wizard instaurou procedimento arbitral junto ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) para discutir o descumprimento do acordo pelas partes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Procedimento Arbitral se encontra em um estágio inicial, mas, pela análise preliminar das manifestações do Comprador, a companhia, em conjunto com seus assessores legais, acredita que os pedidos do Comprador são infundados", diz a empresa.

A Alpargatas afirma que adotará todas as medidas cabíveis para a defesa de seus direitos na Execução Judicial e no Procedimento Arbitral e comunicará eventuais novos desdobramentos relevantes dos processos em questão.

A reportagem tentou contato com Carlos Martins Wizard, mas não conseguiu localizá-lo até o momento da publicação desta notícia.

Tags