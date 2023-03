Saudi Aramco eleva preços de petróleo para compradores da Ásia e Europa

A Arábia Saudita elevou no domingo, 5, seus preços para abril nas vendas de petróleo cru para compradores da Ásia. Trata-se de um sinal de que a importante produtora da commodity está cada vez mais otimista sobre a demanda pelo óleo na China e na região em geral. A Saudi Aramco elevou o preço para abril de seu petróleo leve Arab de referência na Ásia em US$ 0,50 o barril.

A companhia elevou os preços para suas variedades mais pesadas por uma margem maior, acrescentando US$ 2,50 por barril para a variedade pesada e US$ 0,90 para a média.

Já os preços da variedade extra light tiveram alta de 0,45 o barril, enquanto os preços do super leve oram cortados em US$ 1 o barril.

As mudanças significam que as vendas de abril de seu petróleo leve para a Ásia terão um prêmio por barril de US$ 2,50, em comparação com a média das referências de Omã e Dubai.

Europa

A Saudi Aramco também subiu preços para compradores da Europa. Os preços para a variedade de referência foram elevados no caso em US$ 0,50 o barril, para o norte da Europa, e em US$ 0,30 o barril para o sul.

Com as mudanças, os compradores do norte europeu pagarão US$ 1 de prêmio por barril em relação ao contrato de referência do Brent no mesmo mês, enquanto os do sul do continente pagarão prêmio de US$ 0,80 o barril na mesma comparação. Fonte: Dow Jones Newswires

