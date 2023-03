IPTU 2023: pagamento com desconto de 6% encerra amanhã

A Prefeitura de Fortaleza encerra nesta terça-feira, dia 7, o prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2023 da segunda cota única que oferece 6% de desconto no cálculo do tributo.

Quem optou pelo parcelamento pode dividir o pagamento em até 11 vezes. Estas deverão ser pagas sucessivamente, sem desconto, com vencimento no 5º (quinto) dia útil de cada mês, até dezembro de 2023. Cada parcela deverá ter valor mínimo de R$ 72,16.

Como consultar o IPTU 2023?

Para consultar, o contribuinte precisa acessar o site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), onde o contribuinte terá acesso ao Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para pagamento em Cota Única ou parcelado.

Na página virtual da Sefin será possível consultar os boletos de pagamento parcelado de todos os meses “a vencer” ou a parcela individual, clicando em "IPTU 2023" no banner lateral ou rotativo "IPTU 2023". Após inserir a inscrição do imóvel, o contribuinte pode escolher a opção "Imprimir carnê". Será gerado um arquivo em PDF com todos os boletos a vencer com suas respectivas datas futuras.

Caso a opção seja de pagamento total, nos vencimentos de 1ª, 2ª e 3ª cota única, o boleto deverá ser impresso no site.

Neste ano, pensando nos contribuintes que nos últimos três anos ainda costumam pagar o imposto por meio do boleto impresso, a Sefin fez um levantamento e enviará um total 210 mil boletos via correio para este público.

A declaração de isenção poderá ser acessada no site ou App da Sefin.

Opções de descontos e parcelamento

Os contribuintes terão oportunidade de pagar o IPTU em cota única com três opções de desconto: 8%, 6% e 4%, com vencimento no quinto dia útil dos meses de fevereiro, março e abril, respectivamente.

As opções de parcelamento do imposto podem ser feitas em até 11 vezes, devendo cada parcela ter o valor mínimo de R$ 72,16, também com vencimento no quinto dia útil de cada mês. Os descontos são concedidos apenas aos contribuintes que estão adimplentes com o Município nos anos anteriores.

Neste ano, o imposto terá descontos adicionais no pagamento em Cota Única de 1%, 1,5% e 2% para quem realizou o cadastro no Programa Nota Fortaleza até o dia 30 de novembro de 2022.

O desconto da primeira Cota Única mais o do IPTU pode chegar a até 10%, a partir de uma pontuação que tem como base o valor das notas emitidas entre 1º de outubro de 2021 e 30 de setembro de 2022, e o valor venal do imóvel.

Calendário de pagamentos

7 de fevereiro de 2023

- pagamento da cota única com 8% de desconto podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1 mil), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza

- vencimento da primeira parcela

7 de março de 2023

- pagamento da cota única com 6% de desconto podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1 mil), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza

- vencimento da segunda parcela

10 de abril de 2023

- pagamento da cota única com 4% de desconto podendo ser acrescido de 1%, 1,5% e 2% (até o limite de R$ 1 mil), conforme regulamentação do Programa Nota Fortaleza

- vencimento da terceira parcela

Com Paloma Vargas

