Haddad diz que apresentou a Lula 'desenho' do Projeto Desenrola

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, 6, que apresentou o "desenho" do programa Desenrola ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, Lula autorizou que a Fazenda contrate o desenvolvimento de um sistema e somente após essa entrega é que o programa será lançado.

Por meio do Desenrola, os credores oferecerão descontos para pessoas com o CPF negativado quitarem as dívidas.

Pessoas com renda de até dois salários mínimos receberão uma garantia de um fundo garantidor que terá R$ 10 bilhões, segundo Haddad.

O ministro estimou que o programa deve abarcar dívidas de R$ 50 bilhões de 37 milhões de brasileiros com o CPF negativado.

"O modelo do Desenrola foi validado, o desenvolvimento do sistema será contratado e vamos lançar o programa quando o sistema estiver pronto. O secretário Marcos Barbosa Pinto ficou encarregado de tocar o programa. Ele que será o gerente do programa. E ele saiu até antecipadamente da reunião para tratar disso e para dar uma previsão de quando o sistema ficará pronto", disse o ministro da Fazenda.

Segundo Haddad, Lula decidiu que não lançará o programa sem uma previsão de quando o sistema ficará pronto.

De acordo com o ministro, pessoas com renda superior a dois salários mínimos também poderão buscar a renegociação de dívidas por meio do Desenrola, mas sem a garantia das operações pelo fundo garantidor.

