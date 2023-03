Geração distribuída solar no Brasil atinge 18GW e cresce 6% no 1º bimestre de 2023

Somadas as capacidades instaladas da geração distribuída com a centralizada, de matriz solar, já superam em 1GW as de matriz eólica

A capacidade instalada da geração distribuída solar cresceu quase 6% entre janeiro e fevereiro deste ano, passando de aproximadamente 17 para 18 Gigawatts (GW). Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME).

Somadas as capacidades instaladas da geração distribuída com a centralizada, de matriz solar, já superam em 1GW as de matriz eólica, sendo 26GW ante 25GW. Juntas ambas as fontes correspondem a 24,8% dos 205 GW totais de capacidade instalada de energia elétrica no País, quando consideradas todas as matrizes.

Ao fim do ano passado, pela primeira vez, a capacidade instalada da geração solar superou a da eólica, tornando-se a segunda maior fonte de energia elétrica do País, atrás apenas da hidrelétrica. “É o futuro da nossa geração no rumo da inovação, da ampliação das fontes renováveis, mostrando, mais uma vez, que a matriz energética brasileira está na vanguarda mundial da sustentabilidade”, afirmou o ministro Alexandre Silveira.

De acordo com o secretário de Planejamento e Transição Energética do MME, Thiago Barral “estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2032, publicados pelo MME e Empresa de Pesquisa Energética (EPE), projetam que a geração distribuída deve seguir em forte crescimento nos próximos anos. Isso exigirá que continuemos aprimorando a regulação e as políticas para o setor elétrico”.



