Elmano sobre compensação do ICMS: "devemos priorizar um entendimento"

Apesar do impasse com a União sobre o valor a ser pago em compensação referente às perdas de arrecadação com o ICMS - enquanto a União propõe reposição de R$ 26 bilhões, pagos de forma escalonada, os estados calculam perdas de R$ 45 bilhões - o governador do Ceará, Elmano de Freitas, acredita que os entes federativos caminham para um acordo.

“A posição do Ceará é a posição da maioria dos governadores, que é tentar chegar a um acordo, um entendimento com o Governo Federal. Temos situações diversas, porque têm estados que entraram com ação judicial, têm liminares no Poder Judiciário, mas nós achamos que devemos priorizar a construção de um entendimento”, afirmou Elmano de Freitas.

A declaração foi dada pelo governador durante a inauguração do novo complexo industrial em Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. Nesta segunda-feira, às 20 horas, ele deve participar da reunião do Fórum de Governadores para tratar da proposta feita pela equipe econômica do Governo Lula.

No último dia 1º de março, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que 24 Estados aceitaram proposta da Fazenda sobre ICMS. O Governo do Ceará, contudo, ainda não confirmou se está nesta lista.

“Nós vamos aguardar porque tem um informe a ser dado do grupo de governadores que participou da negociação com o governo Federal e dai nós vamos discutimos a partir do que está sendo efetivamente proposto pelo governo federal”, afirmou Elmano.





