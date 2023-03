Cadeias produtivas globais voltam à normalidade em fevereiro, mostra Fed de NY

As condições das cadeias produtivas globais retomaram a normalidade em fevereiro, após terem registrado contratempos temporários, conforme indica pesquisa conduzida pela distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Nova York, divulgada nesta segunda-feira, 6. O indicador da instituição que mede as pressões de oferta no mundo (GSCPI, na sigla em inglês) recuou de 0,94 em janeiro para -0,26 no mês passado, de acordo com o levantamento.

Dessa forma, o dado está abaixo da média histórica, pressionado sobretudo pela queda nos tempos de entrega na Europa.

Os gargalos nas cadeias produtoras foram responsáveis por considerável parte da escalada inflacionária registrada no mundo.

O arrefecimento dessas pressões, portanto, é um fator que tende a contribuir para a desaceleração dos preços.

