BCE: Lagarde diz que alta de 50 pb nos juros em março é 'muito, muito provável'

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou ser "muito, muito provável" uma alta de juros de 50 pontos-base neste mês pela instituição. Em entrevista veiculada no domingo em vários jornais da Espanha e disponível no site do BCE, ela notou que o núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, está "muito elevado" na zona do euro, mas reafirmou que a inflação retornará à meta adiante.

Lagarde disse que não é possível dizer neste momento até que nível os juros serão elevados. "Estamos fazendo progressos, mas ainda há trabalho pela frente", resumiu. Ela disse ainda que o BCE "não quer quebrar a economia", mas tem como objetivo controlar a inflação.

A presidente do BCE defendeu que o apoio dos governos seja direcionado aos mais vulneráveis e temporário. E também disse que o banco central está atento a eventuais movimentos abruptos ou temores que levem a uma alta indesejada nos prêmios de risco nos mercados. "Estamos muito vigilantes e acreditamos ter as ferramentas necessárias para lidar com esses riscos, caso eles se materializem", apontou.

