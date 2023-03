Autorizado concurso para diplomata com salário inicial de R$ 19,9 mil

O Governo Federal autorizou nesta segunda-feira, dia 7, a realização de um novo concurso para carreira de diplomata. Serão ofertadas 30 vagas no cargo de Terceiro-Secretário da carreira. O salário inicial é estimado em R$ 19.199,06.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União. O Instituto Rio Branco será o responsável pelo certame.

Prova será composta de três etapas

De acordo com a publicação, o prazo de realização da primeira prova, com relação à data de publicação do edital do concurso, será reduzido para dois meses.

A primeira fase do concurso consistirá de prova objetiva, de caráter eliminatório, composta de questões de: língua portuguesa; história do Brasil; história mundial; geografia; língua inglesa; política internacional; economia; e direito.

A segunda fase do concurso consistirá de provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, composta de questões de língua portuguesa; e língua inglesa.

A terceira fase do concurso consistirá de provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, composta de questões de história do Brasil; política internacional; geografia; economia; direito; língua espanhola e língua francesa.

