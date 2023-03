Anfavea nega pedido de incentivo ao governo e diz que foco é 2ª fase do Rota 2030

A Anfavea, associação que representa as montadoras, assegurou nesta segunda-feira, 6, que não vem reivindicando novos incentivos nas reuniões com ministros do novo governo. Durante apresentação dos resultados de fevereiro do setor à imprensa, o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, informou que a interlocução com o governo tem como interesse, neste momento, a definição da segunda fase do regime automotivo, o Rota 2030.

As regras da nova etapa do programa, que regulamenta o mercado e define as condições aos investimentos no desenvolvimento dos automóveis, serão decisivas no ciclo de investimentos que está em discussão na indústria.

O tema esteve em pauta na reunião da Anfavea com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, na segunda-feira da semana passada.

A segunda fase da política automotiva, relatou o presidente da Anfavea, deve ter viés ambiental, abarcando as tecnologias que vão contribuir para a descarbonização da mobilidade. Assim, a eletrificação dos carros, o que inclui tecnologias híbridas, que combinam um motor elétrico com outro convencional movido a gasolina ou etanol, faz parte do estudo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mas nada especifico em termos de incentivo para a tecnologia", afirmou o presidente da Anfavea.

Tags