Produção de acerola orgânica no Ceará terá incremento de R$ 75,6 milhões

A produção de acerola orgânica no Ceará deve contar com investimentos superiores a R$ 75,6 milhões nos próximos três anos, a partir da expansão da Meri Pobo Agropecuária em Russas e Jaguaruana, por meio de incentivo do governo do Estado.

Um protocolo de intenções nesse sentido foi assinado, após reunião entre representantes da empresa, que conta com investidores austríacos e italianos, e o governador Elmano de Freitas (PT), além de outros representantes do Executivo estadual.

Conforme o compromisso firmado, a área produtora passará dos atuais 750 para 1.000 hectares no período, com potencial para uma colheita de 1.200 toneladas do fruto por ano, destinados majoritariamente à exportação. “O potencial de produção de frutas tropicais do Ceará é conhecido mundialmente”, exaltou Elmano.

Nesse sentido, o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará Salmito Filho, destacou que com expansão o Estado deve se consolidar como um dos principais produtores e exportadores de frutas. “Isso estimula o alinhamento da nossa produção rural com o que há de mais avançado, a produção de orgânicos na perspectiva de sustentabilidade. Tem impacto na geração de empregos no campo e na indústria”, ressaltou.

O gerente-geral da Meri Pobo, Matteo Agnese, por sua vez, disse que “a expansão é principalmente de emprego, visto que a fábrica tem um nível de automação muito alto. Nossa agricultura também continua em expansão. Hoje temos 500 funcionários nas duas fazendas, em Jaguaruana e Russas”, complementando que espera gerar 200 novos postos de trabalho nos próximos três anos.

Em 2019, uma das fazendas da empresa foi considerada a maior produtora de acerola orgânica do mundo. A empresa cultiva, ainda, mamão, pitaya, entre outras frutas tropicais, e fabrica sucos concentrados. Além de expandir a capacidade de exportação, a Meri Pobo mira vender esses itens para outros estados.

O incentivo estadual será concedido por meio do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial (Provin), dentro do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI).

