Loja de moda e lingerie feminina realiza bazar com descontos de até 80%

A marca cearense Linge, que trabalha com produtos de moda e lingerie feminina, vai realizar entre os dias 3 e 5 de março um bazar online e presencial com descontos que chegam a até 80% no preço das peças.

O evento presencial acontece no Marina Park Hotel e, para entrar, será necessário adquirir uma pulseira no valor de R$10. O dinheiro arrecadado com a venda das pulseiras será doado para o Abrigo São Lázaro, que cuida de animais resgatados das ruas.

Os valores das peças variam de preço, com tops, sutiãs e calcinhas a partir de R$ 16,90; blusas e croppeds a partir de R$ 39,90; linha de dormir a partir de R$ 59,90; saias, shorts e calças a partir de R$ 79,90. Os descontos também serão aplicados pelo bazar online.

"Além de peças queridinhas feitas especialmente para o bazar, como o cropped Faty, o short Luiza e os famosos conjuntinhos de lingerie. Algumas peças das nossas coleções antigas também estarão disponíveis. As peças feitas especialmente para o bazar também estarão disponíveis no site", afirma.



Atualmente, a empresa tem quatro lojas físicas, sendo três em Fortaleza e uma em Recife, além do canal virtual. que vende para todo o Brasil.

