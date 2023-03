Dirigente do Fed defende juros restritivos 'por algum tempo' nos EUA

A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Boston, Susan Collins, reiterou que os juros deve subir mais e ficar em território restritivo "por algum tempo" para assegurar o retorno da inflação à meta de 2% nos Estados Unidos. Os comentários foram feitos em evento na última quarta-feira, mas o vídeo com o discurso foi divulgado nesta sexta-feira, 3.

A dirigente, no entanto, ainda considera possível que a atividade econômica se prove mais resistente ao processo de aperto monetário do que no passado. "Permaneço otimista de que há um caminho para reduzir a inflação sem uma crise econômica significativa", comentou, em referência ao fenômeno conhecido no mercado como "pouso suave".

Susan Collins reconheceu que os índices de preços seguem elevados, mas chamou atenção para progressos recentes no combate à escalada inflacionária, em meio ao arrefecimento dos bens.

"Mas a inflação de serviços, excluindo custos residenciais, continua bem elevada e isso provavelmente vai demandar um esfriamento de um mercado de trabalho que ainda está claramente apertada", destacou ela, que não tem direito a voto nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

